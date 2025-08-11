Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix

Герцог и герцогиня Сассекские, также известные как принц Гарри и Меган Маркл, подпишут новый контракт со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщил The New York Times.
По информации источников издания, новый договор — менее выгодный для супругов, чем предыдущее соглашение 2020 года. Он предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов Гарри и Меган.
Ранее за Netflix закреплялись эксклюзивные права на контент, созданный Arhwell Productions. Это означало, что стриминговый гигант больше инвестировал в творчество Сассекских.
По мнению The New York Times, старое соглашение пары с Netflix могло не оправдать ожиданий. В нем прописывалось, что Сассекские будут создавать «вдохновляющие семейные программы» в виде документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, сценариев и детских телепередач.
Однако Гарри и Меган так и не выпустила ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого Archewell представила документальные проекты, включая «Гарри и Меган».
Затем последовали ещё три документальных проекта — «Сердце непокоренного», «Жить, чтобы вести» и «Поло», — они не собрали такой же большой аудитории, как первый релиз. Наконец, в марте 2025 года Netflix выпустил «С любовью, Меган».
«Netflix уже не заключает столько всеобъемлющих сделок, как раньше. Много лет назад, расширяя свой производственный портфель, компания переманила множество талантливых специалистов. Некоторые, например, суперпродюсер Шонда Раймс и комик Адам Сэндлер, показали себя лучше. Другие же оказались не столь успешными», — отметило СМИ.
Higher Ground, продюсерская компания, которой руководят Барак и Мишель Обама, подписала четырехлетний контракт с Netflix в 2018 году. Соглашение было продлено ещё на два года. В прошлом году его также сменили на договор о праве первого просмотра — такой же, какой предложили Гарри и Меган.
По словам источников издания, взаимоотношения Netflix и Archewell на протяжении многих лет были напряженными. Стрим-сервис, как утверждают анонимные инсайдеры, узнал о дате выхода книги принца Гарри «Запасной» всего за несколько месяцев до премьеры «Гарри и Меган».
Сериал вышел 8 и 15 декабря, а книга — 10 января. Это вызвало недовольство некоторых руководителей Netflix, поскольку книга затрагивала те же темы, что и сериал, что подрывало эксклюзивность шоу.