В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ной Сентинео

Американский актер Ной Сентинео, известный по сериалу «Фостеры» и фильму «Всем парням, которых я любила», исполнит главную роль в приквеле «Рэмбо». Об этом написал Deadline.

Фильм «Джон Рэмбо» выпустит компания Millennium Media. Его режиссером станет Джалмари Хеландер, сценаристами будут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани. Съемки пройдут в Таиланде в конце 2026 года.

По информации источников, сделки с участниками будущего проекта еще не подписаны. Кто станет дистрибутором фильма, пока неясно, но с большой вероятностью им окажется Lionsgate.

Сюжет ленты держится в секрете. «Джон Рэмбо» расскажет о становлении любимого героя во время войны во Вьетнаме. Сильвестр Сталлоне, согласно данным инсайдеров, не участвует в картине.

Персонаж Джона Рэмбо впервые появился в романе Дэвида Морелла «Первая кровь». В 1982 году Сильвестр Сталлоне воплотил героя на экране. Фильм получил четыре продолжения. В совокупности франшиза собрала более 800 млн долларов в прокате.

