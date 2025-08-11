Профессор Нью-Йоркского университета перечислила три фактора, которые нужны для успеха в карьере

Уэлч отметила, что долгосрочный успех зависит от триады PIE — personal relationships (личных отношений), ideas (идей) и execution (исполнения). Под «личными отношениями» профессор подразумевает не профессиональные знакомства и нетворкинг, а отношения с друзьями на работе и вне нее. При этом специалист рекомендует не ожидать от них ничего взамен. «Возможно, когда‑нибудь они смогут вам помочь, а может, и нет, но если и когда это произойдет, их помощь будет иметь больше смысла, чем любые контакты в социальных сетях», — говорит Уэлч.