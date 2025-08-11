Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне

Американский актер Себастьян Стэн, известный по фильмам «Громовержцы» и «Ученик. Восхождение Трампа», сыграет главную роль в фильме румынского режиссера Раду Жуде о Франкенштейне. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Жуде готовится представить картину «Дракула» на кинофестивале в Локарно, но кинематографист уже приступил к написанию сценария следующего проекта. Он будет называться «Франкенштейн в Румынии», отметил Жуде.
Стэн исполнит в фильме сразу две роли — и Виктора Франкенштейна, и созданного им монстра. Предполагается, что лента объединит легенду о Франкенштейне с реальной историей о секретной тюрьме ЦРУ, расположенной в Румынии.
Свое прочтение истории о Франкенштейне недавно предложил Гильермо дель Торо. В его картине снялись Джейкоб Элорди, Оскар Айзек и Мия Гот. Киноработа вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.
Жуде же работал над лентой «Дракула», которая будет полна черного юмора и, как обещает режиссер, может шокировать некоторых чувствительных зрителей. В будущем он намерен снять фильм об иммиграции и румынах за границей. В его центре будет женщина, работающая во французской семье в Бордо вдали от дочери.