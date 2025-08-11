Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ной Сентинео
Профессор Нью-Йоркского университета перечислила три фактора, которые нужны для успеха в карьере
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер

Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне

Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Американский актер Себастьян Стэн, известный по фильмам «Громовержцы» и «Ученик. Восхождение Трампа», сыграет главную роль в фильме румынского режиссера Раду Жуде о Франкенштейне. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Жуде готовится представить картину «Дракула» на кинофестивале в Локарно, но кинематографист уже приступил к написанию сценария следующего проекта. Он будет называться «Франкенштейн в Румынии», отметил Жуде.

Стэн исполнит в фильме сразу две роли — и Виктора Франкенштейна, и созданного им монстра. Предполагается, что лента объединит легенду о Франкенштейне с реальной историей о секретной тюрьме ЦРУ, расположенной в Румынии.

Свое прочтение истории о Франкенштейне недавно предложил Гильермо дель Торо. В его картине снялись Джейкоб Элорди, Оскар Айзек и Мия Гот. Киноработа вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

Жуде же работал над лентой «Дракула», которая будет полна черного юмора и, как обещает режиссер, может шокировать некоторых чувствительных зрителей. В будущем он намерен снять фильм об иммиграции и румынах за границей. В его центре будет женщина, работающая во французской семье в Бордо вдали от дочери.

