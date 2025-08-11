Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»

Фото: Park Cinema Production

Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* сыграют в биографическом фильме «Молодой Сталин». Информацию об участии в проекте Кузнецов подтвердил в своих соцсетях. Имя Кукушкина появилось на сайте IMDb.

По данным сайта, Кузнецов исполнит роль персонажа по фамилии Зубов, а Кукушкин воплотит образ Владимира Ленина. Иосифа Сталина сыграет Космо Джарвис («Сегун»). Съемки фильма начались в Тбилиси в июле.

Байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимает грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба — писатель и постановщик — работали над сценарием.

Книга «Молодой Сталин» описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие будущий диктатор. Дата премьеры не раскрывается.

«Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей», — говорил Баблуани.

* Никита Кукушкин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям