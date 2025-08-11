Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»

Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* сыграют в биографическом фильме «Молодой Сталин». Информацию об участии в проекте Кузнецов подтвердил в своих соцсетях. Имя Кукушкина появилось на сайте IMDb.
По данным сайта, Кузнецов исполнит роль персонажа по фамилии Зубов, а Кукушкин воплотит образ Владимира Ленина. Иосифа Сталина сыграет Космо Джарвис («Сегун»). Съемки фильма начались в Тбилиси в июле.
Байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимает грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба — писатель и постановщик — работали над сценарием.
Книга «Молодой Сталин» описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие будущий диктатор. Дата премьеры не раскрывается.
«Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей», — говорил Баблуани.
* Никита Кукушкин внесен Минюстом в реестр иноагентов.