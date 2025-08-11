Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел

Тем не менее Стинсон решила подождать, вдруг кто‑то из участников все же объявится. Ее посадили за стол на шесть человек, она заказала напиток, затем еще один, но никто так и не пришел. В конце концов владелец принес девушке бесплатный торт, извинился, и она ушла. После этого Стинсон написала организаторам мероприятия, но ответа не получила.