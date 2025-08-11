Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел

21-летняя Джози Стинсон из города Сейлем в штате Массачусетс купила билет на встречу для одиночек, которые хотят найти друзей. Но придя в обусловленное место, она никого не обнаружила. Об этом сообщает People.
Недавно Стинсон решила познакомиться с новыми людьми в Сейлеме и нашла в интернете объявление о встрече «Клуба против одиночества» в местном ресторане. Билет стоил 12 долларов и включал ужин и возможность пообщаться с другими участниками.
«Я подумала: „В худшем случае просто поем в любимом месте“, — вспоминает она. — В день встречи я немного занервничала, ведь, хотя у меня было письмо с подтверждением билета, в нем не было инструкций — где именно встречаемся и что делать по приезде».
Стинсон пришла в заведение заранее, чтобы ничего не пропустить. Но когда сказала сотрудникам, что пришла на встречу «Клуба против одиночества», те не нашли никакой брони с таким названием.
Владелец ресторана сказал, что «это самая жестокая шутка, которую он когда‑либо слышал». Он объяснил, что точно бы знал о встрече, если бы она была запланирована.
Тем не менее Стинсон решила подождать, вдруг кто‑то из участников все же объявится. Ее посадили за стол на шесть человек, она заказала напиток, затем еще один, но никто так и не пришел. В конце концов владелец принес девушке бесплатный торт, извинился, и она ушла. После этого Стинсон написала организаторам мероприятия, но ответа не получила.
Девушка выложила свою историю в TikTok, и ее видео стало вирусным, собрав более 1 млн просмотров. Многие начали писать ей о своем опыте поиска друзей, а с некоторыми она познакомилась благодаря ролику.
Хотя владелец ресторана предположил, что встреча была розыгрышем, сама Стинсон считает, что ее «просто продинамила ее группа». Она отмечает, что видела объявления о других мероприятиях этого клуба.
«Теперь у меня навсегда привычка трижды проверять каждую встречу и точно знать, куда мне нужно идти. Думаю, я просто что‑то пропустила, или мне забыли что‑то прислать», — прокомментировала девушка.
Она посоветовала научиться смеяться над собой в таких ситуациях. «Когда меня усадили за стол на шесть человек одну, я подумала: „Это самая смешная вещь в мире“, — поделилась Джози. — Если бы я смутилась или впала в уныние, все было бы хуже».