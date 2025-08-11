Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»

Фото: Hulu

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер фильма «Swiped», в котором главную роль исполнила Лили Джеймс, известная по фильмам «Золушка» и «Ребекка».

Она сыграла гендиректора приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф Херд. Она с упорством и изобретательностью пробилась в преимущественно мужскую индустрию и запустила инновационный сервис.

Видео: Hulu/YouTube

В фильме «Swiped» будет затронута история Вулф, которая была соучредителем Tinder, и события, предшествовавшие выходу Bumble на биржу в 2021 году. Режиссером картины выступила Рейчел Ли Голденберг.

Помимо Джеймс, в ленте снялись Джексон Уайт, Миха’ла, Бен Шнетцер, Пирсон Фоде, Клеа ДюВалл, Педро Корреа, Иэн Коллетти, Корал Пенья, Дэн Стивенс, Ларкин Вудворд, Ана И Пуиг, Оливия Роуз Киган, Джоли Фишер и Гейб Кесслер.

Сценарий написали Голденберг, Билл Паркер и Ким Карамель. Продюсерами проекта выступили Джеймс, Дженнифер Джибио, Эндрю Панай, Гала Гордон и Сара Шепард.

Производством фильма займутся студии 20th Century Studios и Ethea Entertainment, дистрибуцией — Hulu. Музыку к фильму напишет Чанда Дэнси. Оператором фильма станет Даг Эмметт, монтажером — Джулия Вонг.

Премьера «Swiped» состоится на Международном кинофестивале в Торонто. Мировая премьера запланирована на 9 сентября.

Расскажите друзьям