Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер фильма «Swiped», в котором главную роль исполнила Лили Джеймс, известная по фильмам «Золушка» и «Ребекка».
Она сыграла гендиректора приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф Херд. Она с упорством и изобретательностью пробилась в преимущественно мужскую индустрию и запустила инновационный сервис.
В фильме «Swiped» будет затронута история Вулф, которая была соучредителем Tinder, и события, предшествовавшие выходу Bumble на биржу в 2021 году. Режиссером картины выступила Рейчел Ли Голденберг.
Помимо Джеймс, в ленте снялись Джексон Уайт, Миха’ла, Бен Шнетцер, Пирсон Фоде, Клеа ДюВалл, Педро Корреа, Иэн Коллетти, Корал Пенья, Дэн Стивенс, Ларкин Вудворд, Ана И Пуиг, Оливия Роуз Киган, Джоли Фишер и Гейб Кесслер.
Сценарий написали Голденберг, Билл Паркер и Ким Карамель. Продюсерами проекта выступили Джеймс, Дженнифер Джибио, Эндрю Панай, Гала Гордон и Сара Шепард.
Производством фильма займутся студии 20th Century Studios и Ethea Entertainment, дистрибуцией — Hulu. Музыку к фильму напишет Чанда Дэнси. Оператором фильма станет Даг Эмметт, монтажером — Джулия Вонг.
Премьера «Swiped» состоится на Международном кинофестивале в Торонто. Мировая премьера запланирована на 9 сентября.