В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику

Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную брань. Об этом стало известно из базы электронных документов.

Инициативу выдвинул депутат ЛДПР Андрей Свинцов. Он предложил внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По задумке, блокировка поможет сократить объем контента с нецензурной лексикой. Свинцов выступил за то, чтобы цензуру обязательно проходили также программы на телевидении и радио.

Запрещенными словами предложили сделать «общеизвестные слова, начинающиеся на „х“, „п“, „е“, „б“, а также образованные от них слова и выражения». Если законопроект примут, их будут маркировать или маскировать.

Ранее Госдума приняла закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные духовно-нравственные ценности. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

