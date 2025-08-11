В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику

В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную брань. Об этом стало известно из базы электронных документов.
Инициативу выдвинул депутат ЛДПР Андрей Свинцов. Он предложил внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
По задумке, блокировка поможет сократить объем контента с нецензурной лексикой. Свинцов выступил за то, чтобы цензуру обязательно проходили также программы на телевидении и радио.
Запрещенными словами предложили сделать «общеизвестные слова, начинающиеся на „х“, „п“, „е“, „б“, а также образованные от них слова и выражения». Если законопроект примут, их будут маркировать или маскировать.
Ранее Госдума приняла закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные духовно-нравственные ценности. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.