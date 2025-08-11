Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей

Фото: Jan Antonin Kolar/Unplash

В одном из российских городов робот-пылесос запер свою хозяйку в ванной, после чего ей пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Во время работы уборщик задел складной стул в коридоре. Тот упал и заблокировал выход. Хозяйка жилья оказалась заперта внутри. Кроме нее, дома никого не было.

Женщина не могла понять, почему не может выйти. Из‑за стресса ей стало плохо. В панике она вызвала спасателей. Сотрудники экстренной службы проникли в квартиру через окно, которое было открыто на проветривание.

В октябре 2024 года в США произошел другой случай — хакер взломал роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2 Omni в нескольких городах. Устройства гонялись за домашними животными и выкрикивали расистские оскорбления в адрес их владельцев.

Недавно россияне признались, что склонны очеловечивать свои роботы-пылесосы и давать им имена. Половина респондентов отметила, что делает это ради забавы, 24% сказали, что называют технику, чтобы заинтересовать детей. Источником вдохновения для имен становятся персонажи мультфильмов, домашние питомцы и знакомые.

Владельцы пылесосов чаще всего выбирают мужские имена, так поступают 75%. В числе самых популярных оказались Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.

