Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти

Дженнифер Энистон в интервью Vanity Fair призналась, что актерский состав сериала «Друзья» скорбел по Мэттью Перри задолго до его смерти в октябре 2023 года. Это было связано с тем, что «Чендлер» долго боролся с наркозависимостью.
«Мы делали все, что могли и когда могли. Но у меня было такое чувство, будто мы оплакивали Мэттью задолго до его смерти, потому что ему было очень сложно бороться с этой болезнью. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, где‑то в глубине души я думаю, что все к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли», — сказала Энистон.
После смерти Перри актриса почтила память друга и бывшего партнера по сериалу, поделившись трогательным сообщением, которое он ей когда‑то отправил. Перри прислал ей фотографию, где они вместе смеются на съемках «Друзей», и написал: «То, что я заставил тебя смеяться, просто сделало мой день лучше».
«Прощание с нашим Мэтти стало для меня безумной волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала», — написала тогда Энистон в социальных сетях. «Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким должен был быть наш путь. Что касается Мэтти, он знал, что ему нравится смешить людей. Его жизнь буквально зависела от этого. И ему это удалось».
Энистон рассказала, что писала Перри в день его смерти. Она добавила: «Он был счастлив, здоров. Он бросил курить, набирал форму и был счастлив — это все, что я знаю… Он не испытывал боли и не страдал».
«Я хочу, чтобы люди знали, что он был действительно здоров и шел на поправку», — добавила актриса. «Он был на верном пути. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень по нему скучаю. Мы все скучаем. Он заставлял нас смеяться от души».
Мэттью Пэрри нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе 23 октября 2023 года. Ему было 54 года. Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию.
Недавно врач Сальвадор Пласенсия, поставлявший Мэттью Перри кетамин, раскаялся в содеянном и признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов.