В Петербурге запретят иностранцам работать курьерами

Ранее Беглов подписал постановление, запрещающее иностранцам работать в такси. Это ограничение тоже начнет действовать через три месяца. Первоначально запреты будут распространяться только на 2025 год. Комитет по труду и занятости должен будет представить свое предложение по установлению аналогичного запрета на 2026-й.