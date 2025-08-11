В Петербурге запретят иностранцам работать курьерами

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает иностранцам работать курьерами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период. В администрации города заявили, что иностранные курьеры составляют незначительную долю от числа занятых в секторе, поэтому на стабильность рынка изменения не повлияют.
Новые требования направлены на повышение качества и безопасности услуг, борьбу с теневой занятостью и создание рабочих мест для российских граждан, пояснили в Смольном.
Ранее Беглов подписал постановление, запрещающее иностранцам работать в такси. Это ограничение тоже начнет действовать через три месяца. Первоначально запреты будут распространяться только на 2025 год. Комитет по труду и занятости должен будет представить свое предложение по установлению аналогичного запрета на 2026-й.
Запреты на работу в такси для иностранцев действуют более чем в десятке российских регионов. Среди них Татарстан, Ленинградская, Астраханская, Омская, Новосибирская области, Якутия и Хабаровский край.