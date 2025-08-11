Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз

Фото: Jeffrey Hamilton/Unsplash

Во Франции атомная электростанция «Гравлин» остановила работу из‑за медуз. Животные попали в фильтры насосных станций, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию EDF.

Сперва на АЭС автоматически отключились три энергоблока — второй, третий и четвертый. Через некоторое время остановился и энергоблок номер шесть. Первые три энергоблока не работали в течение часа, а 6-й не восстановил работу до сих пор.

«Эти остановки связаны с массовым и непредсказуемым появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций, расположенных в неядерной части объекта», — пояснил оператор АЭС.

Инцидент не повлиял на безопасность станции и ее персонала, подчеркнули в сообщении. Сейчас технические службы АЭС проводят диагностику и требуемые работы для восстановления функционирования станции.

