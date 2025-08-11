Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг

Начались съемки фильма «Нарния» — новой адаптации культового романа Клайва Льюиса. Картина выйдет в ноябре 2026 года на Netflix и кинотеатрах IMAX, сообщает DiscussingFilm в соцсети Х.
Режиссером и сценаристом ленты выступит Грета Гервиг («Барби»). В основу истории ляжет шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета — Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.
Недавно состоялся кастинг актеров для участия в фильме. Белую Колдунью в новой адаптации сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». В картине также снимется британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв». Ей предложили исполнить в сериале ключевую роль — тяжелобольной матери Дигори одного из детей, находящихся в центре истории.
Переговоры с создателями шоу вела и Мерил Стрип — актриса может сыграть Аслана, который в фильме «Нарния: Племянник чародея» будет женского пола. На роль Дигори рассматривается Дэниел Крейг.