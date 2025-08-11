Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ

Фото: Gage Skidmore/Flickr
Обновлено сегодня в 16:40

Трамп оговорился. Позже на пресс-конференции он уточнил: «Россия приедет в нашу страну».

Дональд Трамп заявил, что в пятницу приедет в Россию, чтобы увидеться с Владимиром Путиным.

«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной его мерам по безопасности.

Остальные подробности не уточняются. Возможно, президент США оговорился. 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске.

О планируемой встрече на Аляске Трамп объявил 8 августа. Это произошло через два дня после переговоров спецпосланника президента Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

