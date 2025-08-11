Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ

Дональд Трамп заявил, что в пятницу приедет в Россию, чтобы увидеться с Владимиром Путиным.
«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной его мерам по безопасности.
Остальные подробности не уточняются. Возможно, президент США оговорился. 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске.
О планируемой встрече на Аляске Трамп объявил 8 августа. Это произошло через два дня после переговоров спецпосланника президента Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.