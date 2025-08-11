Погиб писатель Евгений Чижов

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Погиб писатель Евгений Чижов

Фото: «Редакция Елены Шубиной»/Telegram

Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Его друг и коллега Дмитрий Данилов сообщил, что Чижов утонул в Балтийском море.

«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», ― написал он в телеграм-канале.

Чижов родился в Москве в 1966 году, а в 1988-м окончил юрфак МГУ. Позже он на несколько лет уехал в Германию, а по возвращении работал журналистом, редактором и переводчиком.

Его дебютом в литературе стала повесть «Бесконечный праздник», опубликованная в 1997 году в журнале «Соло». В 2000-м вышел первый роман писателя ― «Темное прошлое человека будущего».

Произведение Чижова «Перевод с подстрочника», вышедшее в 2013 году, получило премию «Венец» Союза писателей Москвы и вышло в финал премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». В 2020 году Чижов получил премию «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая».

Последним прижизненным произведением автора стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники», вышедший в 2024 году.

