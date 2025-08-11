Погиб писатель Евгений Чижов

Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Его друг и коллега Дмитрий Данилов сообщил, что Чижов утонул в Балтийском море.
«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», ― написал он в телеграм-канале.
Чижов родился в Москве в 1966 году, а в 1988-м окончил юрфак МГУ. Позже он на несколько лет уехал в Германию, а по возвращении работал журналистом, редактором и переводчиком.
Его дебютом в литературе стала повесть «Бесконечный праздник», опубликованная в 1997 году в журнале «Соло». В 2000-м вышел первый роман писателя ― «Темное прошлое человека будущего».
Произведение Чижова «Перевод с подстрочника», вышедшее в 2013 году, получило премию «Венец» Союза писателей Москвы и вышло в финал премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». В 2020 году Чижов получил премию «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая».
Последним прижизненным произведением автора стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники», вышедший в 2024 году.