Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов

Нижегородский предприниматель и глава американской компании SMG Capital LLC Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé у британской компании Gemfields за 50 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Gemfields, которая занимается добычей драгоценных камней в Африке, приобрела Fabergé в 2013 году за 142 миллиона долларов у частной инвестиционной компании Pallinghurst. В конце декабря 2024 года известный бренд выставили на продажу из‑за убытков.
Генеральный директор Шон Гилбертсон отметил, что продажа знаменует «конец целой эпохи» для компании. Сергей Мосунов, который сейчас живет в Великобритании, заявил, что для него большая честь стать хранителем такого выдающегося и всемирно известного бренда.
«Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает значительные возможности для дальнейшего укрепления его позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения международного присутствия», — сказал Мосунов.
В Gemfields сообщили, что деньги, полученные от сделки, помогут им запустить новый завод в Мозамбике и возобновить добычу на руднике в Замбии. По данным компании, из 50 млн 45 млн долларов выплатят сразу при закрытии сделки в конце августа, а оставшиеся 5 млн долларов будут перечислять ежеквартально — по 8% от выручки компании.
Компания Fabergé была основана в Российской империи в 1842 году и стала известна на весь мир своими пасхальными ювелирными изделиями в виде яиц, которые изготовлялись для российской императорской семьи. Первое яйцо заказал царь Александр III в подарок жене Марии Федоровне в 1885 году. По данным The Guardian, сейчас в коллекциях по всему миру хранится 50 императорских пасхальных яиц.