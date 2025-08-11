Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов

Фото: t.me/MosunoVC

Нижегородский предприниматель и глава американской компании SMG Capital LLC Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé у британской компании Gemfields за 50 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Gemfields, которая занимается добычей драгоценных камней в Африке, приобрела Fabergé в 2013 году за 142 миллиона долларов у частной инвестиционной компании Pallinghurst. В конце декабря 2024 года известный бренд выставили на продажу из‑за убытков.

Генеральный директор Шон Гилбертсон отметил, что продажа знаменует «конец целой эпохи» для компании. Сергей Мосунов, который сейчас живет в Великобритании, заявил, что для него большая честь стать хранителем такого выдающегося и всемирно известного бренда.

«Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает значительные возможности для дальнейшего укрепления его позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения международного присутствия», — сказал Мосунов.

В Gemfields сообщили, что деньги, полученные от сделки, помогут им запустить новый завод в Мозамбике и возобновить добычу на руднике в Замбии. По данным компании, из 50 млн 45 млн долларов выплатят сразу при закрытии сделки в конце августа, а оставшиеся 5 млн долларов будут перечислять ежеквартально — по 8% от выручки компании.

Компания Fabergé была основана в Российской империи в 1842 году и стала известна на весь мир своими пасхальными ювелирными изделиями в виде яиц, которые изготовлялись для российской императорской семьи. Первое яйцо заказал царь Александр III в подарок жене Марии Федоровне в 1885 году. По данным The Guardian, сейчас в коллекциях по всему миру хранится 50 императорских пасхальных яиц.

Расскажите друзьям