Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению

Фото: Hardingferrent/Unsplash

Ранний прием пищи понижает вероятность набора веса у людей с генетической предрасположенностью к ожирению, установили ученые университета Комплутенсе в Мадриде. Соответствующее исследование опубликовали в Medical Press, основные тезисы пересказали «Известия».

В эксперименте приняли участие 1195 человек с избыточным весом или ожирением. Все они прошли 16-недельную программу по снижению веса, включающую в себя оценку результатов через 12 лет. Большинство испытуемых (80,8%) составили женщины. Средний возраст участников — 41 год.

Исследователей интересовало, как время употребления пищи связано с индексом массы тела (ИМТ) и способностью сохранять вес после его снижения. Время исчислялось как средний промежуток между первым и последним приемом еды в течение дня.

Каждый час задержки приема пищи оказался связан с ростом ИМТ на 0,952 кг/м². У тех, кто ел позже, через 12 лет после терапии наблюдалось увеличение веса на 2,2%. Наиболее выраженная зависимость обнаружилась у участников с высоким генетическим риском ожирения: у них ИМТ увеличивался на 2,21 кг/м² за каждый час задержки. У людей с низкой предрасположенностью к лишнему весу время приема пищи не оказывало значительного влияния на массу тела.

© Divya Joshi et al/Medical Press

Ранее исследователи из UCL установили, что люди, которые питаются домашней едой, худеют в два раза быстрее, чем те, кто ест ультраобработанные продукты — еду из максимально очищенных от примесей ингредиентов, в которую добавляют эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.

