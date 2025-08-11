Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению

Ранний прием пищи понижает вероятность набора веса у людей с генетической предрасположенностью к ожирению, установили ученые университета Комплутенсе в Мадриде. Соответствующее исследование опубликовали в Medical Press, основные тезисы пересказали «Известия».
В эксперименте приняли участие 1195 человек с избыточным весом или ожирением. Все они прошли 16-недельную программу по снижению веса, включающую в себя оценку результатов через 12 лет. Большинство испытуемых (80,8%) составили женщины. Средний возраст участников — 41 год.
Исследователей интересовало, как время употребления пищи связано с индексом массы тела (ИМТ) и способностью сохранять вес после его снижения. Время исчислялось как средний промежуток между первым и последним приемом еды в течение дня.
Каждый час задержки приема пищи оказался связан с ростом ИМТ на 0,952 кг/м². У тех, кто ел позже, через 12 лет после терапии наблюдалось увеличение веса на 2,2%. Наиболее выраженная зависимость обнаружилась у участников с высоким генетическим риском ожирения: у них ИМТ увеличивался на 2,21 кг/м² за каждый час задержки. У людей с низкой предрасположенностью к лишнему весу время приема пищи не оказывало значительного влияния на массу тела.
