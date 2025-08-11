Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению

Каждый час задержки приема пищи оказался связан с ростом ИМТ на 0,952 кг/м². У тех, кто ел позже, через 12 лет после терапии наблюдалось увеличение веса на 2,2%. Наиболее выраженная зависимость обнаружилась у участников с высоким генетическим риском ожирения: у них ИМТ увеличивался на 2,21 кг/м² за каждый час задержки. У людей с низкой предрасположенностью к лишнему весу время приема пищи не оказывало значительного влияния на массу тела.