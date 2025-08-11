Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански

Дженнифер Линч рассказала, что ее отец и режиссер Дэвид Линч сожалел о подписи под петицией в защиту Романа Полански.
Полански, автор фильмов «Ребенок Розмари» и «Китайский квартал», в 1977 году был признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки и бежал из США, чтобы избежать тюрьмы. В 2009-м его арестовали в Цюрихе, однако Швейцария отказалась выдавать режиссера.
Тогда более 160 деятелей кино подписали обращение за его освобождение. Среди них были Мартин Скорсезе, Уэс Андерсон и Вуди Аллен. Эмма Томпсон и Натали Портман позже убрали свои имена из списка и выразили сожаление о причастности.
Дэвид Линч никогда публично не говорил о своей подписи, но внимание к этому привлекла тиктокерша @grd4na. В комментариях Дженнифер Линч пояснила, что отец впоследствии пожалел о своем решении:
«Это был очень трудный разговор для меня с папой. Я узнала о его подписи уже после того, как он ее поставил. Когда мы поговорили, я была и разбита, и зла. Мы обсудили это, и он ни разу не стал защищать свой поступок. Он сказал, что хотел бы поговорить со мной заранее, потому что, по его мнению, он, как и многие другие артисты, пытался помочь Полански реабилитироваться».
Дженнифер рассказала, что они с отцом часто расходились во взглядах, но после разговора он понял, что поступил неправильно, проигнорировав ужасные действия режиссера, чьим творчеством восхищался:
«Невозможно оправдать его подпись, но можно объяснить ее и признать искреннее сожаление. Я понимаю, что люди испытывают боль и разочарование, — я сама чувствовала то же самое. В тот момент, когда он подписал, он почему‑то не думал о ребенке… Он думал об артисте, который хотел вернуться в США и снова снимать. Это было неправильно и черствo. Он понял это слишком поздно, но все же понял».
По словам Дженнифер, это решение «преследовало» его: «Да, он подписал. Это было ошибкой. К концу нашего разговора он это признал. Если бы спросили его сегодня, он бы не сделал этого. Я люблю своего отца и его сострадательное сердце. <…> На короткое время он видел в Полански жертву. Но он не был жертвой. Он был Бобом, а ребенок — Лорой Палмер».
Тиктокерша позже назвала комментарий Дженнифер «утешением» для поклонников Линча. Режиссер скончался в январе в доме дочери в Лос-Анджелесе после эвакуации из‑за лесных пожаров. Ему было 78 лет.