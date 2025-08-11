В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет

В Польше рыбак выловил из реки Вислы меч, которому около 700 лет. Его длина составляет 79 сантиметров, пишет People.
Мужчина отнес артефакт в Столичную службу по охране памятников, что требуется по закону. После этого меч передали специалистам Государственного археологического музея, которые назвали его «сенсационной находкой». Сейчас меч проходит консервацию, затем его отреставрируют, покроют защитным средством и передадут археологам для изучения.
Согласно предварительной оценке, меч датируется XIII или XIV веком — временем, когда только зарождалась Варшава. Более точную дату смогут определить благодаря крестообразному знаку — подписью кузнеца, изготовившего оружие. При этом сделать это будет сложно, поскольку меч был найден в реке без сопутствующих артефактов и археологического контекста.
Недавно в Австралии художник обнаружил в стене маяка послание, спрятанное более 120 лет назад. Оказалось, что в письме была инструкция усовершенствования маяка, датированная 1903 годом. Теперь записку хотят выставить на всеобщее обозрение.