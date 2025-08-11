В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет

Мужчина отнес артефакт в Столичную службу по охране памятников, что требуется по закону. После этого меч передали специалистам Государственного археологического музея, которые назвали его «сенсационной находкой». Сейчас меч проходит консервацию, затем его отреставрируют, покроют защитным средством и передадут археологам для изучения.