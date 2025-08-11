Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности

Фото: @michael_talksmoney

Американец Майкл Мэдден придумал необычный способ научить дочь финансовой грамотности. Он платит ей за выполнение домашних дел, а после берет с нее плату за аренду и коммуналку. Видеоролик с его системой воспитания набрал почти 8 млн просмотров в тиктоке. Об интересном способе учить детей финансовой грамотности его расспросил журнал People.

Мэдден заметил, что многие взрослые испытывают трудности с финансовой грамотностью — и решил с детства приобщать к ней дочь. Он платит 6-летней Роуз за полезные привычки и выполнение обязанностей по дому, например, за то, что она чистит зубы, заправляет постель, помогает мыть посуду и чистит лоток кота. Каждое действие приносит баллы, которые позже трансформируются в доллары: 25 баллов равны 5 долларам. За 30 баллов Роуз получает бонус — например, поход за мороженым.

Видео: @michael_talksmoney

20% заработанной суммы уходит на аренду и коммунальные услуги. Плату Роуз сама отдает в специальном конверте, отец затем складывает их в папку. Мэдден говорит о дочери: «Она знает, что аренда — это плата за проживание в доме. Понимает, что электричество небесплатное и что на крупные покупки нужно копить. Она схватывает основы и задает умные вопросы».

Видео: @michael_talksmoney

Оставшаяся часть средств у девочки не изымается. Она может тратить деньги сама, но родители подсказывают ей, что часть стоит оставить в файле «накопления». Мэдден отмечает, что важна приоритетность трат: «Мы не забираем ее деньги. Суть в том, чтобы показать: когда зарабатываешь, часть средств идет на необходимое, а уже потом — на желания».

Одновременно с методом воспитания Мэддена в тиктоке набрали популярность видео, в которых люди показывают своих близких до и после того, как те их увидели. Сначала хмурые и уставшие, лица друзей и партнеров преображаются, они начинают улыбаться и смеяться.

