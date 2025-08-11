Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности

Мэдден заметил, что многие взрослые испытывают трудности с финансовой грамотностью — и решил с детства приобщать к ней дочь. Он платит 6-летней Роуз за полезные привычки и выполнение обязанностей по дому, например, за то, что она чистит зубы, заправляет постель, помогает мыть посуду и чистит лоток кота. Каждое действие приносит баллы, которые позже трансформируются в доллары: 25 баллов равны 5 долларам. За 30 баллов Роуз получает бонус — например, поход за мороженым.