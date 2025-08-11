Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора

Собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке сказал, что проблемы могут быть вызваны выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.
По данным источников «Осторожно Media» на рынке мобильной связи, блокировка идет со стороны Роскомнадзора, а в работе инфраструктуры операторов сбоев нет.
В самом Роскомнадзоре, а также в Минцифры и «большой четверке» операторов ― МТС, «Мегафоне», «Вымпелкоме» и Т2 ― отказались от комментариев.
9 августа Ксения Собчак сообщила, что операторы «большой четверки» попросили заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. По данным журналистки, они выступили с таким предложением в конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Операторы аргументировали свою инициативу тем, что она вернет трафик в обычные голосовые вызовы и поможет им поддерживать инфраструктуру, решит проблему кибермошенничества через WhatsApp и Telegram и предотвратит полную блокировку этих мессенджеров, поскольку снимет основные претензии силовиков.
Источник Forbes в одном из крупных банков утверждает, что финансовые организации поддерживают инициативу мобильных операторов по блокировке звонков с неизвестных номеров в мессенджерах.