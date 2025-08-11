Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора

Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Российские пользователи массово жалуются на проблемы с голосовыми и видеозвонками в WhatsApp и Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев DownDetector.

Собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке сказал, что проблемы могут быть вызваны выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.

По данным источников «Осторожно Media» на рынке мобильной связи, блокировка идет со стороны Роскомнадзора, а в работе инфраструктуры операторов сбоев нет.

В самом Роскомнадзоре, а также в Минцифры и «большой четверке» операторов ― МТС, «Мегафоне», «Вымпелкоме» и Т2 ― отказались от комментариев.

9 августа Ксения Собчак сообщила, что операторы «большой четверки» попросили заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. По данным журналистки, они выступили с таким предложением в конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Операторы аргументировали свою инициативу тем, что она вернет трафик в обычные голосовые вызовы и поможет им поддерживать инфраструктуру, решит проблему кибермошенничества через WhatsApp и Telegram и предотвратит полную блокировку этих мессенджеров, поскольку снимет основные претензии силовиков.

Источник Forbes в одном из крупных банков утверждает, что финансовые организации поддерживают инициативу мобильных операторов по блокировке звонков с неизвестных номеров в мессенджерах.

Расскажите друзьям