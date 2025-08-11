Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября

Apple TV+ выпустил трейлер документального мини-сериала о режиссере Мартине Скорсезе («Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит»). В ролике стриминговый сервис объявил дату премьеры: «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября.
Сериал будет состоять из пяти частей. Он основан на откровенных беседах с самим Скорсезе и ранее не публиковавшихся интервью с его близкими, друзьями и постоянными соавторами. Среди них — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер, Стивен Спилберг, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Марго Робби и другие.
Зрителям покажут, как яркий личный жизненный опыт Скорсезе повлиял на его художественное восприятие, начиная со студенческих фильмов в Нью-Йоркском университете («Бритье по-крупному», «Кто стучится в мою дверь?») и заканчивая его более известными работами.
Режиссером проекта выступит Ребекка Миллер («Баллада о Джеке и Роуз», «Иди ко мне, детка!»). Специально для съемок картины Скорсезе предоставил ей доступ к личным архивам. Производство сериала заняло пять лет.
Сам Скорсезе скоро выпустит документальный фильм «Aldeas — A New Story», над которым он работал вместе с покойным папой римским Франциском. Картина расскажет о деятельности понтифика во время всемирного образовательного движения, которое он основал.