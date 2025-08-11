Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу

Фото: Temple Hill Entertainment

Белки, выделяемые клетками костного мозга под воздействием молодой крови, омолаживают стареющую кожу, выяснили немецкие ученые из компании Beiersdorf AG. Результаты исследования опубликовали в журнале Aging, о них написал New Atlas.

Ученые создали 3D-модели человеческой кожи и костного мозга, после чего ввели в систему сыворотку крови молодых (младше 30) и пожилых (старше 60) людей. Омолаживающий эффект наблюдался только при одновременном воздействии молодой крови и клеток костного мозга. Сыворотка людей младше 30 лет активировала костный мозг, заставляя его выделять белки, которые улучшали маркеры старения кожи и стимулировали обновление клеток.

Эксперименты проводились в лабораторных условиях и длились 3–5 недель, так что говорить об однозначном долгосрочном эффекте пока рано. Однако открытие антивозрастных белков может стать основой для местного или инъекционного ухода за кожей.

За уходовые средства и другую косметику россиянки готовы платить все больше. Исследование «Бизнес-секретов» и T-Data показало, что средний чек при покупке косметики увеличился почти на 14% по сравнению с 2024 годом, до 1474 рублей. Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).

Расскажите друзьям