Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу

Ученые создали 3D-модели человеческой кожи и костного мозга, после чего ввели в систему сыворотку крови молодых (младше 30) и пожилых (старше 60) людей. Омолаживающий эффект наблюдался только при одновременном воздействии молодой крови и клеток костного мозга. Сыворотка людей младше 30 лет активировала костный мозг, заставляя его выделять белки, которые улучшали маркеры старения кожи и стимулировали обновление клеток.