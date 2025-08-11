Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу

Белки, выделяемые клетками костного мозга под воздействием молодой крови, омолаживают стареющую кожу, выяснили немецкие ученые из компании Beiersdorf AG. Результаты исследования опубликовали в журнале Aging, о них написал New Atlas.
Ученые создали 3D-модели человеческой кожи и костного мозга, после чего ввели в систему сыворотку крови молодых (младше 30) и пожилых (старше 60) людей. Омолаживающий эффект наблюдался только при одновременном воздействии молодой крови и клеток костного мозга. Сыворотка людей младше 30 лет активировала костный мозг, заставляя его выделять белки, которые улучшали маркеры старения кожи и стимулировали обновление клеток.
Эксперименты проводились в лабораторных условиях и длились 3–5 недель, так что говорить об однозначном долгосрочном эффекте пока рано. Однако открытие антивозрастных белков может стать основой для местного или инъекционного ухода за кожей.
За уходовые средства и другую косметику россиянки готовы платить все больше. Исследование «Бизнес-секретов» и T-Data показало, что средний чек при покупке косметики увеличился почти на 14% по сравнению с 2024 годом, до 1474 рублей. Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).