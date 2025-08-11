Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии

Фото: Robot Communications

Рииса Нака («Алиса в Пограничье») и Маю Мацуока («Магазинные воришки») сыграют хирургов-конкурентов в новом драматическом сериале от Netflix «Пластическая красота». Фильм познакомит зрителей с индустрией косметической хирургии Японии, пишет Variety.

Нака исполнит роль звездного хирурга Рин Тояму, которая считает, что красота спасет мир. Мацуока воплотит образ Фуми Нуматы — врача, которая неохотно переходит от общей хирургии к эстетической медицине. Их разные методы работы станут основой конфликта.

Сериал исследует темы трансформации и самовосприятия через призму бурно развивающейся сферы эстетической медицины в Японии. За проект отвечает Юки Сайто («Бандаж»), сценарий к ленте написал Дзюнъя Икэгами («Королева злодеев»).

Создатели провели масштабное исследование косметической хирургии в Японии, чтобы точно отразить реалии индустрии. Съемки «Пластической красоты» — часть стратегии Netflix по созданию японских оригиналов, затрагивающих острые социальные темы, как это уже было в «Обнаженном режиссере» и «Токийских мошенниках». Премьера сериала запланирована на 2026 год.

25 сентября выйдет третий сезон японского сериала «Алиса в Пограничье» с участием Риисы Наки. В его основу легла одноименная манга Харо Асо. Третий сезон шоу расскажет о том, как Арису и Усаги, вернувшись в реальный мир и поженившись, продолжают страдать от воспоминаний о Пограничье.

