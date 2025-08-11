Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии

Рииса Нака («Алиса в Пограничье») и Маю Мацуока («Магазинные воришки») сыграют хирургов-конкурентов в новом драматическом сериале от Netflix «Пластическая красота». Фильм познакомит зрителей с индустрией косметической хирургии Японии, пишет Variety.
Нака исполнит роль звездного хирурга Рин Тояму, которая считает, что красота спасет мир. Мацуока воплотит образ Фуми Нуматы — врача, которая неохотно переходит от общей хирургии к эстетической медицине. Их разные методы работы станут основой конфликта.
Сериал исследует темы трансформации и самовосприятия через призму бурно развивающейся сферы эстетической медицины в Японии. За проект отвечает Юки Сайто («Бандаж»), сценарий к ленте написал Дзюнъя Икэгами («Королева злодеев»).
Создатели провели масштабное исследование косметической хирургии в Японии, чтобы точно отразить реалии индустрии. Съемки «Пластической красоты» — часть стратегии Netflix по созданию японских оригиналов, затрагивающих острые социальные темы, как это уже было в «Обнаженном режиссере» и «Токийских мошенниках». Премьера сериала запланирована на 2026 год.
25 сентября выйдет третий сезон японского сериала «Алиса в Пограничье» с участием Риисы Наки. В его основу легла одноименная манга Харо Асо. Третий сезон шоу расскажет о том, как Арису и Усаги, вернувшись в реальный мир и поженившись, продолжают страдать от воспоминаний о Пограничье.