Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»

Джо, исполнивший в картине роль Шейна Грея, начал с композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато, сыгравшую Митчи Торрес. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing», отметив, что не пели их почти десять лет.