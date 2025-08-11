Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»

Кевин, Джо и Ник Джонас открыли свой тур Jonas20 в Нью-Джерси, где главным сюрпризом вечера стало воссоединение музыкантов с Деми Ловато. Вместе они снимались в культовом диснеевском фильме «Camp Rock» 2008 года.
Джо, исполнивший в картине роль Шейна Грея, начал с композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато, сыгравшую Митчи Торрес. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing», отметив, что не пели их почти десять лет.
Ник и Кевин также вспомнили, как попали в фильм, а Ник рассказал, что изначально роль предлагали только Джо, но их отец помог включить в проект и остальных братьев.
Вечер завершился на семейной ноте. На сцену вышли родители музыкантов, младший брат Фрэнки, жена Кевина Даниель и их дочери, чтобы вместе исполнить песню «When You Look Me in the Eyes».
В интервью накануне тура музыканты признались, что собрать сет-лист оказалось непросто: за двадцать лет они записали слишком много значимых для себя песен. «Мы постарались создать программу, которая отразит наш путь и ключевые этапы карьеры», — отметил Ник.