В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»

Пространство рассчитано на 65 рабочих мест и оснащено мебелью, как в офисах компании, включая шумоизолированные кабинки для онлайн-звонков. В одном из залов библиотеки воссоздан фирменный кофе-поинт «Яндекса», а оформление дополнено цитатами, фрагментами кода и выражениями из инженерной культуры компании.