В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»

8 августа в Петербурге открылся летний коворкинг «Яндекса» под куполом ротонды Библиотеки имени В.В.Маяковского, расположенной в здании бывшей голландской реформатской церкви на Невском проспекте.
Пространство рассчитано на 65 рабочих мест и оснащено мебелью, как в офисах компании, включая шумоизолированные кабинки для онлайн-звонков. В одном из залов библиотеки воссоздан фирменный кофе-поинт «Яндекса», а оформление дополнено цитатами, фрагментами кода и выражениями из инженерной культуры компании.
На полках представлены книжные подборки от сервисных команд и отдельная коллекция по программированию. Весь август в коворкинге будут проходить публичные лекции, воркшопы и карьерные сессии с экспертами «Яндекса». В программе:
- дискуссия о культуре созидания в эпоху ИИ с Юрием Сапрыкиным, Мариной Перескоковой, Ксенией Буржской и другими;
- научно-технологический спектакль по Чехову с участием роботов;
- воркшоп по созданию мультимодального чат-бота;
- технодебаты о доверии к автономным агентным сценариям.
Петербургский коворкинг будет работать до 29 августа. Посетить его можно по предварительной регистрации на сайте.