В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»

Фото: «Яндекс»

8 августа в Петербурге открылся летний коворкинг «Яндекса» под куполом ротонды Библиотеки имени В.В.Маяковского, расположенной в здании бывшей голландской реформатской церкви на Невском проспекте.

Пространство рассчитано на 65 рабочих мест и оснащено мебелью, как в офисах компании, включая шумоизолированные кабинки для онлайн-звонков. В одном из залов библиотеки воссоздан фирменный кофе-поинт «Яндекса», а оформление дополнено цитатами, фрагментами кода и выражениями из инженерной культуры компании.

На полках представлены книжные подборки от сервисных команд и отдельная коллекция по программированию. Весь август в коворкинге будут проходить публичные лекции, воркшопы и карьерные сессии с экспертами «Яндекса». В программе:

  • дискуссия о культуре созидания в эпоху ИИ с Юрием Сапрыкиным, Мариной Перескоковой, Ксенией Буржской и другими;
  • научно-технологический спектакль по Чехову с участием роботов;
  • воркшоп по созданию мультимодального чат-бота;
  • технодебаты о доверии к автономным агентным сценариям.

Петербургский коворкинг будет работать до 29 августа. Посетить его можно по предварительной регистрации на сайте.

Расскажите друзьям