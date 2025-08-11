Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте

С 8 по 10 августа между Мурино и Буграми состоялся 12-й открытый чемпионат России по пахоте. В программу вошли гонки тракторов, танцы комбайнов и выступление Димы Билана. Фестиваль посетили более 250 тыс. зрителей. О мероприятии написала «Фонтанка».
Главным событием стали экстремальные гонки на тракторах, в которых участвовали машины из 54 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызстана и Пакистана. Финал заездов прошел 10 августа: два трактора на скорости преодолевали сложную круговую трассу.
На соревновании по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» тяжелая техника танцевала: под музыку машины выстраивались в геометрические фигуры. Корпуса тракторов украсили головными уборами: кокошниками, шляпами, цилиндрами и венками.
Гостей ждала музыкальная программа: 9 августа выступила группа Artik & Asti, а закрыл фестиваль Дима Билан, исполнивший хиты прямо на тракторе.
Помимо шоу и гонок, в рамках чемпионата прошли выставки сельхозтехники и народных промыслов, круглые столы об агротуризме и органическом производстве. На фуд-корте посетители фестиваля продегустировали вина и сыры из разных регионов России и отведали 50-метровый хот-дог.
