Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте

На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте

Фото: @piter.offline

С 8 по 10 августа между Мурино и Буграми состоялся 12-й открытый чемпионат России по пахоте. В программу вошли гонки тракторов, танцы комбайнов и выступление Димы Билана. Фестиваль посетили более 250 тыс. зрителей. О мероприятии написала «Фонтанка».

Главным событием стали экстремальные гонки на тракторах, в которых участвовали машины из 54 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызстана и Пакистана. Финал заездов прошел 10 августа: два трактора на скорости преодолевали сложную круговую трассу.

Видео: @dtp__spb

На соревновании по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» тяжелая техника танцевала: под музыку машины выстраивались в геометрические фигуры. Корпуса тракторов украсили головными уборами: кокошниками, шляпами, цилиндрами и венками.

Видео: @dtp_spb
Видео: @piter.offline

Гостей ждала музыкальная программа: 9 августа выступила группа Artik & Asti, а закрыл фестиваль Дима Билан, исполнивший хиты прямо на тракторе.

Видео: @spb.now
Видео: @juliettadmitrieva

Помимо шоу и гонок, в рамках чемпионата прошли выставки сельхозтехники и народных промыслов, круглые столы об агротуризме и органическом производстве. На фуд-корте посетители фестиваля продегустировали вина и сыры из разных регионов России и отведали 50-метровый хот-дог.

Ранее «Афиша Daily» писала о другом необычном праздновании — фестивале клоунов «Карандаш-фест» в Старице. 2 августа город на Волге на день превратился в столицу клоунады: в нем прошли клоунская кавалькада, концерт, цирковая и театральная программы.

