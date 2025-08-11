Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте

Главным событием стали экстремальные гонки на тракторах, в которых участвовали машины из 54 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызстана и Пакистана. Финал заездов прошел 10 августа: два трактора на скорости преодолевали сложную круговую трассу.