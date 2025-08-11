Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга

Фото: пресс-материалы

С 25 по 28 сентября в Петербурге пройдет международный фестиваль медиаискусства Digital Rain. На нем представят 20 аудиовизуальных инсталляций, цифровые перформансы, видео-арт и звуковые работы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.

В основной программе ― работы российских и зарубежных авторов: Lym Art x Захаровой х Масаидова, Анастасии Алехиной, Splaces.Studio, Talking Birds & Flying Fish, Playmodes и Shum. Еще нескольких участников выберут через открытый конкурс, на который поступило более 200 заявок.

Программу перформансов покажут на Новой сцене Александринского театра. Там же пройдет образовательная программа для профессионалов и любителей медиаискусства. За музыкальную составляющую отвечают M_division — создатели фестиваля Gamma.

Площадками феста станут и другие знаковые места города: «Севкабель Порт», Библиотека Маяковского в здании бывшей голландской реформаторской церкви, общественные пространства Seno и «АТС» на улице Некрасова.

Все эти локации включат в городской арт-маршрут «Медиаискусство Петербурга», созданный специально для Digital Rain в приложении Newstage XR от Лаборатории новых медиа.

«Название нашего фестиваля, Digital Rain, — это синтез двух символов: цифрового кода и петербургского дождя, создающих уникальную атмосферу фестиваля. Мы выбрали темой этого года „Потоки“ — как информационные и цифровые, так и потоки воды и дождя», ― отметила основательница и куратор мероприятия Селена Волконская.

Фестиваль организован компанией Smartlight и Лабораторией новых медиа Новой сцены Александринского театра при поддержке правительства Петербурга.

Расскажите друзьям