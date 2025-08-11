Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга

С 25 по 28 сентября в Петербурге пройдет международный фестиваль медиаискусства Digital Rain. На нем представят 20 аудиовизуальных инсталляций, цифровые перформансы, видео-арт и звуковые работы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.
В основной программе ― работы российских и зарубежных авторов: Lym Art x Захаровой х Масаидова, Анастасии Алехиной, Splaces.Studio, Talking Birds & Flying Fish, Playmodes и Shum. Еще нескольких участников выберут через открытый конкурс, на который поступило более 200 заявок.
Программу перформансов покажут на Новой сцене Александринского театра. Там же пройдет образовательная программа для профессионалов и любителей медиаискусства. За музыкальную составляющую отвечают M_division — создатели фестиваля Gamma.
Площадками феста станут и другие знаковые места города: «Севкабель Порт», Библиотека Маяковского в здании бывшей голландской реформаторской церкви, общественные пространства Seno и «АТС» на улице Некрасова.
Все эти локации включат в городской арт-маршрут «Медиаискусство Петербурга», созданный специально для Digital Rain в приложении Newstage XR от Лаборатории новых медиа.
«Название нашего фестиваля, Digital Rain, — это синтез двух символов: цифрового кода и петербургского дождя, создающих уникальную атмосферу фестиваля. Мы выбрали темой этого года „Потоки“ — как информационные и цифровые, так и потоки воды и дождя», ― отметила основательница и куратор мероприятия Селена Волконская.
Фестиваль организован компанией Smartlight и Лабораторией новых медиа Новой сцены Александринского театра при поддержке правительства Петербурга.