Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга

С 25 по 28 сентября в Петербурге пройдет международный фестиваль медиаискусства Digital Rain. На нем представят 20 аудиовизуальных инсталляций, цифровые перформансы, видео-арт и звуковые работы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.