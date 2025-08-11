Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер

Помимо музыки было много интересных активностей. Гости учились бить татуировки с тату-студией «Хорошие Девчата», соревновались в бадминтоне с комьюнити Badminton BB и настольном теннисе с Easy Ping Pong Club, отдыхали в уютной чилл-аут зоне бренда Eburet, наслаждались итальянским стрифудом от Truffle Republic и ароматным кофе от Skuratov, «Сварщицы Екатерины», Lebo Coffee, Etlon Coffee, Verle и «Смены». А еще — медитировали в Yoga Laboratory, ужинали в Gods и «Нино», освежались лимонадами от «Натюрморта», создавали авторские футболки с «Ямайкой» и аромадиффузоры в Творческой мастерской W.