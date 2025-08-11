Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер

9 августа прошел Пикник Афиши x Сбер в Петербурге. На фоне усадеб Елагина острова выступали 20 артистов, танцевали более 20 тыс. гостей. Рассказываем (и показываем), как это было.
Один фестивальный день вместил концерты питерской легенды Вячеслава Петкуна и группы «Танцы минус», реюнион Dopeclvb, возвращение на фестивальные площадки ATL, Markul и Mnogoznaal, танцы под песни Cream Soda, «Базар» и «Лауд». В лайнапе была целая россыпь фрешменов: Uncle Pecos, Sensee, J.Rouh, Бизае, Wuna, Sky Rae, Cafard, Adette и Adiiila. Их дополнили душевные выступления Петра Налича, Сироткина, «Тима ищет свет» и Rozalia.
Помимо музыки было много интересных активностей. Гости учились бить татуировки с тату-студией «Хорошие Девчата», соревновались в бадминтоне с комьюнити Badminton BB и настольном теннисе с Easy Ping Pong Club, отдыхали в уютной чилл-аут зоне бренда Eburet, наслаждались итальянским стрифудом от Truffle Republic и ароматным кофе от Skuratov, «Сварщицы Екатерины», Lebo Coffee, Etlon Coffee, Verle и «Смены». А еще — медитировали в Yoga Laboratory, ужинали в Gods и «Нино», освежались лимонадами от «Натюрморта», создавали авторские футболки с «Ямайкой» и аромадиффузоры в Творческой мастерской W.
Атмосфера была уютной как для взрослых, так и для детей. Каждый ребенок получил велком-пак с нужными и приятными вещами от СберKids. Ребята веселились на игровой строительной площадке от девелоперской компании «Брусника», ходили на мастер-классы по сборке конструктора от Brick Labs, театральные мастер-классы от детской студии «Кактус», учились готовить вместе с «Дети на кухне», экспериментировали с командой проекта «Вопреки да поперёки» и детского клуба «У-Чу».
После финальных аккордом на Елагином острове, Пикник переместился в клубное пространство Bar Mirage. Афтепати фестиваля прошло совместно с продюсерским центром и инфлюенс-агентством полного цикла hello blogger (Kokoc Group). Гости танцевали до утра под сеты Zyomka, TonySouljah, 4eu3, Sensee и объединения Dopeclvb.
Директор «Афиши» Евгений Сидоров отметил: «„Пикник“ в Северной столице проходит второй раз, но без нее фестиваль уже сложно представить — настолько он органично вписывается в пейзаж и культуру города. Нам удалось искушенной петербургской публике предложить разные сценарии культурного досуга — и на рейв ATL сходить, и увидеть граффити-баттл с топовыми райтерами города, и провести время с детьми за кулинарным мастер-классом. И все это на фоне уникального архитектурного наследия и „чисто питерского“ ландшафта — на острове в окружении рек. Такое возможно только здесь. Спасибо, Питер, и до встречи в следующем году!».