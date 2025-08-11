На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность

Сегодня, 11 августа, в Москве ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
Осадки будут идти до конца дня, местами с порывами ветра до 15 м/с. Тем временем телеграм-канал «Бэкдор» обратил внимание, что надвигающаяся на столицу туча похожа на птеродактиля.
По словам метеоролога центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, атмосферный фронт принесет осадки с юго-запада и в течение дня дожди пройдут почти по всему региону.
Температура в Москве составит от +19 до +21 градуса, в области — от +18 до +23. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Давление снизится до 744 мм рт. ст., что ниже нормы. В отдельных районах возможны ливни и грозы.
В МЧС обратились к жителям с просьбой не оставлять автомобили под деревьями и возле рекламных щитов, а также избегать шатких конструкций. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112 или в дежурную службу МЧС Москвы: +7 (495) 637 31 01.