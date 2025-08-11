SuperJob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина

Родители хотят, чтобы первый учитель был опытным и зрелым. Самый популярный вариант — педагоги 30–40 лет (37%), на втором месте — 40–50 лет (19%). Молодых специалистов до 30 лет предпочитают лишь 8% опрошенных, а учителей старше 50 — только 4%. Матери чаще выбирают педагогов среднего возраста, 30–40 лет, (46%), а отцы чаще говорят, что возраст не важен (36%).