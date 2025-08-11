SuperJob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина

38% родителей первоклассников считают, что идеальным первым учителем для их ребенка станет женщина. Только 5% опрошенных предпочли бы педагога-мужчину. Это выяснили исследователи сервиса SuperJob. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
В исследовании приняли участие 1600 человек из 341 населенного пункта России. Опрос показал, что 39% мужчин и 37% женщин считают, что первый учитель должен быть женщиной. 51% респондентов указали, что пол педагога не имеет значения.
Родители хотят, чтобы первый учитель был опытным и зрелым. Самый популярный вариант — педагоги 30–40 лет (37%), на втором месте — 40–50 лет (19%). Молодых специалистов до 30 лет предпочитают лишь 8% опрошенных, а учителей старше 50 — только 4%. Матери чаще выбирают педагогов среднего возраста, 30–40 лет, (46%), а отцы чаще говорят, что возраст не важен (36%).
