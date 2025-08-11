Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»

Amazon объявила о завершении съемок приквела к «Блондинке в законе» под названием «Эль».
Премьера сериала запланирована на лето 2026 года. Проект расскажет о юных годах Эль Вудс задолго до Гарварда и ее легендарных побед в зале суда.
Съемки проходили в Ванкувере с марта по июль 2025 года. Шоураннером выступила Лора Киттрелл («Средняя школа»), к работе также присоединились Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Риз Уизерспун, которая исполнила главную роль в оригинале.
Молодую Эль сыграла Лекси Майнтри. В сериале также снялись Джун Дайана Рафаэль в роли мамы Эль, Евы, Том Эверетт Скотт в роли отца Эль, Уайатта, Габриелла Поликано в роли Лиз, которую называют анти Эль Вудс, Джейкоб Московиц в роли Майлза, звездного спортсмена школы, который очарован Эль, и Чандлер Кинни в роли Кимберли, старшеклассницы, которой не нравится Эль.
Первая «Блондинка в законе», вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.