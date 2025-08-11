Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»

Дима Билан на тракторе, танец комбайнов: в Мурино прошел чемпионат по пахоте
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября
Ученые: человеческая кровь омолаживает кожу
Звезда «Алисы в Пограничье» Рииса Нака снимется в драме Netflix о пластической хирургии
Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов
В ротонде петербургской Библиотеки Маяковского открылся летний коворкинг «Яндекса»
Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет в знаковых местах Петербурга
Йога под ATL, бадминтон под «Танцы Минус»: как прошел питерский Пикник Афиши x Сбер
На Москву летит тучный птеродактиль. В МЧС призвали сохранять бдительность
Superjob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Завершились съемки приквела «Блондинки в законе»

Фото: Amazon

Amazon объявила о завершении съемок приквела к «Блондинке в законе» под названием «Эль».

Премьера сериала запланирована на лето 2026 года. Проект расскажет о юных годах Эль Вудс задолго до Гарварда и ее легендарных побед в зале суда.

Съемки проходили в Ванкувере с марта по июль 2025 года. Шоураннером выступила Лора Киттрелл («Средняя школа»), к работе также присоединились Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Риз Уизерспун, которая исполнила главную роль в оригинале.

Молодую Эль сыграла Лекси Майнтри. В сериале также снялись Джун Дайана Рафаэль в роли мамы Эль, Евы, Том Эверетт Скотт в роли отца Эль, Уайатта, Габриелла Поликано в роли Лиз, которую называют анти Эль Вудс, Джейкоб Московиц в роли Майлза, звездного спортсмена школы, который очарован Эль, и Чандлер Кинни в роли Кимберли, старшеклассницы, которой не нравится Эль.

Первая «Блондинка в законе», вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.

Расскажите друзьям