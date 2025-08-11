Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России

Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash

Чеченский населенный пункт Ойсхара стал самым молодым городом страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росреестра. Ранее Ойсхара имела статус поселка, но была признана городом в декабре 2023 года.

Ойсхара расположена у северного подножья Качкалыкского хребта, всего в 15 километрах от Гудермеса — административного центра района, — и в 53 километрах от Грозного, столицы республики.

По данным на 2024 год, в городе проживает около 20 тыс. человек. Его инфраструктура включает четыре школы, три детских сада и крупную соборную мечеть — имени Сулима Кадырова, — способную вместить до 5000 верующих.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала список самых необычных туристических городов в 2024 году, куда вошли турецкий Халфети, африканская Луанда и китайский Чунцин.

