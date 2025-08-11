Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России

Чеченский населенный пункт Ойсхара стал самым молодым городом страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росреестра. Ранее Ойсхара имела статус поселка, но была признана городом в декабре 2023 года.
Ойсхара расположена у северного подножья Качкалыкского хребта, всего в 15 километрах от Гудермеса — административного центра района, — и в 53 километрах от Грозного, столицы республики.
По данным на 2024 год, в городе проживает около 20 тыс. человек. Его инфраструктура включает четыре школы, три детских сада и крупную соборную мечеть — имени Сулима Кадырова, — способную вместить до 5000 верующих.
