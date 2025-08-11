Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов Америки (WGA) выгнала южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука и канадского актера Дона Маккеллара. Об этом сообщает Variety.
Их исключили за работу над мини-сериалом HBO «Сочувствующий» во время забастовки 2023 года. Проект, рассказывающий основанный на романе Вьет Тханя Нгуена, вышел в 2024 году и был снят при участии Хоа Сюанде и Роберта Дауни-младшего.
Чхан-ук и Маккеллар не оспаривали решение. WGA также приостановила членство сценариста Энтони Чиприано до мая 2026 года за работу над триллером «The Last Breath» и запретила ему пожизненно возглавлять забастовки.
Пак Чхан-ук известен фильмами «Олдбой» и «Служанка», его новая картина («Метод исключения») «No Other Choice» будет показана в Венеции. Маккеллар прославился как автор и режиссёр «Последней ночи».