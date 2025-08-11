Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Их исключили за работу над мини-сериалом HBO «Сочувствующий» во время забастовки 2023 года. Проект, рассказывающий основанный на романе Вьет Тханя Нгуена, вышел в 2024 году и был снят при участии Хоа Сюанде и Роберта Дауни-младшего.