Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США

Фото: CJ Entertainment

Гильдия сценаристов Америки (WGA) выгнала южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука и канадского актера Дона Маккеллара. Об этом сообщает Variety.

Их исключили за работу над мини-сериалом HBO «Сочувствующий» во время забастовки 2023 года. Проект, рассказывающий основанный на романе Вьет Тханя Нгуена, вышел в 2024 году и был снят при участии Хоа Сюанде и Роберта Дауни-младшего.

Чхан-ук и Маккеллар не оспаривали решение. WGA также приостановила членство сценариста Энтони Чиприано до мая 2026 года за работу над триллером «The Last Breath» и запретила ему пожизненно возглавлять забастовки.

Пак Чхан-ук известен фильмами «Олдбой» и «Служанка», его новая картина («Метод исключения») «No Other Choice» будет показана в Венеции. Маккеллар прославился как автор и режиссёр «Последней ночи».

