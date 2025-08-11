10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц

Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
SuperJob: 38% родителей хотят, чтобы первым учителем их ребенка была женщина
Режиссера «Олдбоя» выгнали из Гильдии сценаристов США
Ойсхара в Чечне признана самым молодым городом России
Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году
В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders

10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц

Фото: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

По мнению 10% самых богатых россиян, для комфортной жизни требуется 250 тыс. рублей, установило исследование Высшей школы экономики. Основные тезисы пересказал Forbes.

Если для нормальной жизни, по мнению респондентов, необходимо 250 тыс. рублей в месяц, то для богатой жизни — уже 500 тыс. рублей. При этом медианный доход участников опроса — 180 тыс. рублей на человека.

64% состоятельных россиян считают свои доходы недостаточными. Они не относят себя к верхушке общества, оценивают свой уровень жизни в сравнении не с населением в целом, а с ближайшим окружением.

Ключевой показатель высокого статуса для этой группы — владение элитной недвижимостью (64%) и автомобилями премиум-класса (55%). На третьем месте — поездки за границу на отдых, их отметили 51% состоятельных россиян. В 2023 году этот же критерий выбрали только 42% респондентов.

Связь между представлениями о статусе и реальным потреблением слабая: богатые россияне не склонны к демонстративной роскоши. В случае снижения доходов богачи в первую очередь сократят расходы на предметы роскоши: дизайнерскую одежду, аксессуары и ювелирные украшения. При росте доходов средства чаще направляются в сбережения, покупку недвижимости или инвестиции.

Весной исследование Росстата показало, что средняя зарплата в России — 99,4 тыс. рублей без вычета налога. Самые высокие доходы у жителей Чукотки (193,8 тыс. рублей), Москвы (178,2 тыс.), Ямало-Hенецкого автономного округа (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областей (148,5 тыс.). Наиболее низкие — в Дагестане (45,4 тыс.), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

