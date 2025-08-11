10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей в месяц

По мнению 10% самых богатых россиян, для комфортной жизни требуется 250 тыс. рублей, установило исследование Высшей школы экономики. Основные тезисы пересказал Forbes.
Если для нормальной жизни, по мнению респондентов, необходимо 250 тыс. рублей в месяц, то для богатой жизни — уже 500 тыс. рублей. При этом медианный доход участников опроса — 180 тыс. рублей на человека.
64% состоятельных россиян считают свои доходы недостаточными. Они не относят себя к верхушке общества, оценивают свой уровень жизни в сравнении не с населением в целом, а с ближайшим окружением.
Ключевой показатель высокого статуса для этой группы — владение элитной недвижимостью (64%) и автомобилями премиум-класса (55%). На третьем месте — поездки за границу на отдых, их отметили 51% состоятельных россиян. В 2023 году этот же критерий выбрали только 42% респондентов.
Связь между представлениями о статусе и реальным потреблением слабая: богатые россияне не склонны к демонстративной роскоши. В случае снижения доходов богачи в первую очередь сократят расходы на предметы роскоши: дизайнерскую одежду, аксессуары и ювелирные украшения. При росте доходов средства чаще направляются в сбережения, покупку недвижимости или инвестиции.
Весной исследование Росстата показало, что средняя зарплата в России — 99,4 тыс. рублей без вычета налога. Самые высокие доходы у жителей Чукотки (193,8 тыс. рублей), Москвы (178,2 тыс.), Ямало-Hенецкого автономного округа (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областей (148,5 тыс.). Наиболее низкие — в Дагестане (45,4 тыс.), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).