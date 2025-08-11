Шэрон Стоун планирует снять байопик о Филлис Диллер, умершей в 2012 году

Шэрон Стоун планирует снять фильм о своей близкой подруге, легенде комедии Филлис Диллер, умершей в 2012 году в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Deadline.
Актриса призналась, что давно мечтает сыграть Диллер. Она рассказала о времени, проведенном с комиком, и о том, как Диллер готовила ее к роли в потенциальном байопике, который Стоун «пытается» снять.
По словам Стоун, Диллер добилась успеха только в 49 лет, живя в трейлере с пятью детьми и больным мужем, и репетировала шутки на посетительницах прачечной. Филлис прославилась в 60-х благодаря выступлениям с Бобом Хоупом и стала примером для Джоан Риверс, Лили Томлин и других женщин в комедии.
Стоун также намекнула, что может сама поставить картину, вспомнив, что мечтала быть режиссером, но сталкивалась с сексизмом в индустрии.