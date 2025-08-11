В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»

Видеоблогер анонсировал конкурс за неделю в личном телеграм-канале. В субботу, 10 августа, светловолосые люди в очках и джинсовке заняли почти всю территорию креативного кластера. Топлес выбрал лучшую копию и собрал участников для общего фото.