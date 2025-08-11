В Москве прошел конкурс двойников «умного человека в очках скачать обои»

Конкурс двойников научпоп-блогера Яна Топлеса, героя мема «умный человек в очках скачать обои», прошел в Москве на территории «Хлебозавода № 9». На мероприятие зарегистрировались более полутора тысяч человек.
Видеоблогер анонсировал конкурс за неделю в личном телеграм-канале. В субботу, 10 августа, светловолосые люди в очках и джинсовке заняли почти всю территорию креативного кластера. Топлес выбрал лучшую копию и собрал участников для общего фото.
Видеоблогер и работники «Хлебозавода» подготовили к мероприятию тематические напитки, фотозону и картонную копию мема в натуральную величину. Участники приходили не только в соответствующих нарядах, но и с распечатанным лицом Топлеса.
Соревнование посетил робот Володя, впервые представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Гуманоида подняли на сцену и сфотографировали с Топлесом.
Мем с «умный человек в очках скачать обои» набрал популярность благодаря абсурдности: старая фотография блогера Яна Топлеса напоминала работу ИИ. В июле мем преодолел русскоязычные границы. Англоязычные пользователи, хоть и не узнавали в мужчине популярного видеоблогера, но ставили хештег #SmartManWithGlasses. Портал Know Your Meme зафиксировал умного человека в очках в своей энциклопедии.
Сам видеоблогер тоже поддержал тренд: перед тем как анонсировать конкурс двойников, он заменил обложку видеороликов на мем и выпустил футболку.