Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния

Раньше Петуния жила у заводчика в Лас-Вегасе. Там собака лишилась шерсти, и ей было тяжело дышать из‑за удлиненного неба. Петунию спасли и вылечили волонтеры. Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводят уже около 50 лет, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.