Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния

Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск

Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния

Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Cобака по кличке Петуния выиграла конкурс «Самая уродливая собака в мире-2025», который проходил в Санта-Розе в Калифорнии. Об этом пишет CBS News.

Питомец — метис французского и английского бульдогов. Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере 5000 долларов. Фото собаки поместят на банки с пивом, которое производит спонсор конкурса.

Раньше Петуния жила у заводчика в Лас-Вегасе. Там собака лишилась шерсти, и ей было тяжело дышать из‑за удлиненного неба. Петунию спасли и вылечили волонтеры. Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводят уже около 50 лет, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

Недавно Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке диджитал-проекта Dogue рядом с питомцами знаменитостей. Спецвыпуск опубликуют 19 августа. Поучаствовать в конкурсе могут только жители США.

Расскажите друзьям