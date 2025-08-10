Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния

Cобака по кличке Петуния выиграла конкурс «Самая уродливая собака в мире-2025», который проходил в Санта-Розе в Калифорнии. Об этом пишет CBS News.
Питомец — метис французского и английского бульдогов. Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере 5000 долларов. Фото собаки поместят на банки с пивом, которое производит спонсор конкурса.
Раньше Петуния жила у заводчика в Лас-Вегасе. Там собака лишилась шерсти, и ей было тяжело дышать из‑за удлиненного неба. Петунию спасли и вылечили волонтеры. Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводят уже около 50 лет, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
Недавно Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке диджитал-проекта Dogue рядом с питомцами знаменитостей. Спецвыпуск опубликуют 19 августа. Поучаствовать в конкурсе могут только жители США.