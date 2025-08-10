Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»

Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Акции Crocs упали почти на 30%
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск

Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»

Фото: @youngposseup

Женская кей-поп-группа Young Posse, приехавшая в Россию, хотела бы записать совместный трек с исполнительницами песни «Сигма бой» — Марией Янковской и Светланой Чертищевой. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас популярна песня „Сигма бой“, и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами трека Марией Янковской и Betsy», — рассказали артистки, отвечая на вопрос ТАСС.

9 августа корейские певицы выступили на сцене «MTC Live лето» в «Лужниках», а 10 августа дали концерт в Санкт-Петербурге на площадке «A2». «Очень много людей приехало на концерт, поэтому мы очень удивлены и благодарны. И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми», — рассказала лидер коллектива Чон Сонхе.

Всего группа состоит из пяти человек, они дебютировали в октябре 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese. В состав входят Чон Сонхе, Ви Енджон, Джиана (Но Джихен), Ким Доын и Хан Джиын. Артистки исполняют музыку в стиле хип-хоп и R’n’B. Участница группы Сонхе недавно призналась, что учит русский язык накануне концертов в России.

Расскажите друзьям