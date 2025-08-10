Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»

9 августа корейские певицы выступили на сцене «MTC Live лето» в «Лужниках», а 10 августа дали концерт в Санкт-Петербурге на площадке «A2». «Очень много людей приехало на концерт, поэтому мы очень удивлены и благодарны. И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми», — рассказала лидер коллектива Чон Сонхе.