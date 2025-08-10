Кей-поп-группа Young Posse хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»

Женская кей-поп-группа Young Posse, приехавшая в Россию, хотела бы записать совместный трек с исполнительницами песни «Сигма бой» — Марией Янковской и Светланой Чертищевой. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас популярна песня „Сигма бой“, и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами трека Марией Янковской и Betsy», — рассказали артистки, отвечая на вопрос ТАСС.
9 августа корейские певицы выступили на сцене «MTC Live лето» в «Лужниках», а 10 августа дали концерт в Санкт-Петербурге на площадке «A2». «Очень много людей приехало на концерт, поэтому мы очень удивлены и благодарны. И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми», — рассказала лидер коллектива Чон Сонхе.
Всего группа состоит из пяти человек, они дебютировали в октябре 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese. В состав входят Чон Сонхе, Ви Енджон, Джиана (Но Джихен), Ким Доын и Хан Джиын. Артистки исполняют музыку в стиле хип-хоп и R’n’B. Участница группы Сонхе недавно призналась, что учит русский язык накануне концертов в России.