Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством

Как пишет издание, во время работы в аэропорту его сняли на видео, которое разошлось по соцсетям, где его стали называть «крашем». Выяснилось, что родом Игнатий из Уфы, но переехал в Москву, отслужил в армии и до недавнего времени работал в группе быстрого реагирования Внуково. Сейчас Игнатию 23 года.