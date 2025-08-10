Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством

Фото: @Ignatiy_Lantsov

Охранник аэропорта Внуково Игнатий Ланцов, фотографии которого из завирусились в соцсетях, подписал контракт с модельным агентством Open Up Models Management. Об этом пишет издание ufa1.ru.

«Наш вклад в развитие фэшн-индустрии — обширный пул моделей, профессионализм, усердная работа и человечность», — указано на официальном сайте агентства.

Как пишет издание, во время работы в аэропорту его сняли на видео, которое разошлось по соцсетям, где его стали называть «крашем». Выяснилось, что родом Игнатий из Уфы, но переехал в Москву, отслужил в армии и до недавнего времени работал в группе быстрого реагирования Внуково. Сейчас Игнатию 23 года.

За два месяца на него вышли десятки агентств — в том числе и нью-йоркское Soul Artist Management, пишет Mash. Остановиться он решил на организации из Москвы. По контракту Игнатий будет рекламировать одежду люксовых брендов.

