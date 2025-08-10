Акции Crocs упали почти на 30%

Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе

Акции Crocs упали почти на 30%

Фото: Nathan Dumlao/Unsolash

Акции Crocs упали на 29,2%. Бренд уже прогнозировал сокращение продаж из‑за увеличения пошлин и уменьшения популярности «уродливой обуви» (англ. ugly shoes). Об этом пишет Business of Fashion.

Столь значительное падение акций за один день было у компании в последний раз в 2011 году, а ее общая стоимость достигла самого низкого уровня почти за три года.

Исполнительный директор Crocs Эндрю Рис сказал, что потребители в Северной Америке сейчас «очень осторожны, не покупают и даже не ходят в магазины». Он объяснил, что «и без того разборчивые» американцы обеспокоены текущим и будущим повышением цен. Ситуация на рынке труда наряду с повышением процентных ставок, ростом инфляции и неопределенностью в отношении торговой политики Трампа и его налогового законопроекта привели к тому, что американцы хотят тратить все меньше денег на покупки.

Продажи Crocs резко выросли во время пандемии коронавируса, когда люди захотели носить более удобную обувь. Недавно компания выпустила обувь в стиле Windows XP.

Расскажите друзьям