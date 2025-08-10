Акции Crocs упали почти на 30%

Исполнительный директор Crocs Эндрю Рис сказал, что потребители в Северной Америке сейчас «очень осторожны, не покупают и даже не ходят в магазины». Он объяснил, что «и без того разборчивые» американцы обеспокоены текущим и будущим повышением цен. Ситуация на рынке труда наряду с повышением процентных ставок, ростом инфляции и неопределенностью в отношении торговой политики Трампа и его налогового законопроекта привели к тому, что американцы хотят тратить все меньше денег на покупки.