Акции Crocs упали почти на 30%

Акции Crocs упали на 29,2%. Бренд уже прогнозировал сокращение продаж из‑за увеличения пошлин и уменьшения популярности «уродливой обуви» (англ. ugly shoes). Об этом пишет Business of Fashion.
Столь значительное падение акций за один день было у компании в последний раз в 2011 году, а ее общая стоимость достигла самого низкого уровня почти за три года.
Исполнительный директор Crocs Эндрю Рис сказал, что потребители в Северной Америке сейчас «очень осторожны, не покупают и даже не ходят в магазины». Он объяснил, что «и без того разборчивые» американцы обеспокоены текущим и будущим повышением цен. Ситуация на рынке труда наряду с повышением процентных ставок, ростом инфляции и неопределенностью в отношении торговой политики Трампа и его налогового законопроекта привели к тому, что американцы хотят тратить все меньше денег на покупки.
Продажи Crocs резко выросли во время пандемии коронавируса, когда люди захотели носить более удобную обувь. Недавно компания выпустила обувь в стиле Windows XP.