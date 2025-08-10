Охранник из Внуково подписал контракт с модельным агентством
Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»

Фото: Getty Images

Американский астронавт и командир лунной миссии «Аполлон-13» Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, пишет CNN со ссылкой на заявление НАСА.

Он умер 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Ловелл был в космос четыре раза — в составе экипажей «Аполлона-8», «Джемини-7» и «Джемини-12». В 1970 году его выбрали капитаном миссии «Аполлон-13».

Во время полета к спутнику на борту корабля взорвался кислородный баллон, «Аполлон-13» в это время находился на расстоянии около 322 тыс. километров от Земли. Сообщая об этом в центр управления полетами, Ловелл произнес: «Хьюстон, у нас проблема».

Из‑за повреждений экипажу «Аполлона-13» пришлось отказаться от высадки на Луну, обогнуть ее с обратной стороны и вернуться на Землю. Через трое суток после взрыва бака экипаж опустился в южной части Тихого океана, все три атронавта выжили.

Этот полет экранизировали в фильме Рона Ховарда «Аполлон-13» 1995 года. Роль Ловелла в фильме исполнил актер Том Хэнкс, а сам он сыграл камео в качестве капитана военного корабля «Иводзима», который доставил экипаж «Аполлона-13» после приводнения.

