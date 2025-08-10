Умер астронавт НАСА Джеймс Ловелл, автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»

Во время полета к спутнику на борту корабля взорвался кислородный баллон, «Аполлон-13» в это время находился на расстоянии около 322 тыс. километров от Земли. Сообщая об этом в центр управления полетами, Ловелл произнес: «Хьюстон, у нас проблема».