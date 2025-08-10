Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal

Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»

Фото: Netflix

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новой части «Человека-паука» с Томом Холландом, пишет Screen Geek.

О том, что Синк присоединилась к актерскому составу фильма «Человек-паук-4» с Томом Холландом, стало известно в марте. Журналисты ранее предполагали, что актриса может исполнить роль мутантки Джин Грей из «Людей Икс».

Гвен Стейси — персонаж комиксов Marvel, одна из романтических линий Питера Паркера. В трилогии с Тоби Магуайром ее сыграла Брайс Даллас Ховард, а в серии фильмов с Эндрю Гарфилдом — Эмма Стоун.

Режиссером фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» выступает Дестин Дэниел Креттон, сценарий пишут Крис МакКенна и Эрик Соммерс. Съемки новой части уже стартовали, премьера запланирована на 31 июля 2026 года.

Том Холланд, который играет главную роль в картине, недавно опубликовал фотографии со съемок проекта. На снимках он в костюме супергероя стоит на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом.

Расскажите друзьям