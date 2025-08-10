Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новой части «Человека-паука» с Томом Холландом, пишет Screen Geek.
О том, что Синк присоединилась к актерскому составу фильма «Человек-паук-4» с Томом Холландом, стало известно в марте. Журналисты ранее предполагали, что актриса может исполнить роль мутантки Джин Грей из «Людей Икс».
Гвен Стейси — персонаж комиксов Marvel, одна из романтических линий Питера Паркера. В трилогии с Тоби Магуайром ее сыграла Брайс Даллас Ховард, а в серии фильмов с Эндрю Гарфилдом — Эмма Стоун.
Режиссером фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» выступает Дестин Дэниел Креттон, сценарий пишут Крис МакКенна и Эрик Соммерс. Съемки новой части уже стартовали, премьера запланирована на 31 июля 2026 года.
Том Холланд, который играет главную роль в картине, недавно опубликовал фотографии со съемок проекта. На снимках он в костюме супергероя стоит на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом.