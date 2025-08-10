С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ

Новые поправки в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности. Так, нельзя будет открывать на своей даче хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».