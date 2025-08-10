С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Сэди Синк может сыграть Гвен Стейси в новом «Человеке-пауке»
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе
Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal

С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ

Фото: Nick Night/Unsplash

С 1 сентября этого года в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ. Об этом пишет РБК.

Новые поправки в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности. Так, нельзя будет открывать на своей даче хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».

По закону при этом любой может продавать урожай, если не нанимает рабочих и если размер его участка меньше 50 соток. Авторами закона стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок. Сделать это можно через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.

