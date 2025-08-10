С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ

С 1 сентября этого года в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ. Об этом пишет РБК.
Новые поправки в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности. Так, нельзя будет открывать на своей даче хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».
По закону при этом любой может продавать урожай, если не нанимает рабочих и если размер его участка меньше 50 соток. Авторами закона стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок. Сделать это можно через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.