В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе

Внимательно относятся к здоровью и состоянию рыб и в Японии. В январе сотрудники местного аквариума приклеили фотографии человеческих лиц к резервуару, чтобы развеселить одинокую рыбу. Она выглядела больной вскоре после того, как аквариум в западном городе Симоносеки закрылся на ремонт. Животное весом почти 28 кг внезапно перестало есть медуз и начало тереться телом о стенки аквариума. Через день после того, как сотрудники приклеили большие фотографии человеческих лиц на боковой стенке аквариума, рыба вновь обрела аппетит и выглядела в целом более довольной.