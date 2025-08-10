Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе

Фото: t.me/moyavetklinika

В ветеринарной клинике Зеленограда врачи впервые провели ультразвуковое исследование рыбе. Об этом сообщается в телеграм-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

У бирюзовой акары, возрастом примерно 5–7 лет, начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией, появился риск разрыва опухоли.

Команда Зеленоградской ветклиники решила попытаться помочь пациентке: специалист УЗИ Татьяна Барагина провела УЗИ позвоночному и диагностировала кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург Надежда Кузина сделала пункцию и удалила содержимое кисты.

«Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной. Акара будет находиться под наблюдением, так как не исключен патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте», — говорится в посте.

1/3
© Фото: t.me/moyavetklinika
2/3
© Фото: t.me/moyavetklinika
3/3
© Фото: t.me/moyavetklinika

Внимательно относятся к здоровью и состоянию рыб и в Японии. В январе сотрудники местного аквариума приклеили фотографии человеческих лиц к резервуару, чтобы развеселить одинокую рыбу. Она выглядела больной вскоре после того, как аквариум в западном городе Симоносеки закрылся на ремонт. Животное весом почти 28 кг внезапно перестало есть медуз и начало тереться телом о стенки аквариума. Через день после того, как сотрудники приклеили большие фотографии человеческих лиц на боковой стенке аквариума, рыба вновь обрела аппетит и выглядела в целом более довольной.

