В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе

В ветеринарной клинике Зеленограда врачи впервые провели ультразвуковое исследование рыбе. Об этом сообщается в телеграм-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».
У бирюзовой акары, возрастом примерно 5–7 лет, начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией, появился риск разрыва опухоли.
Команда Зеленоградской ветклиники решила попытаться помочь пациентке: специалист УЗИ Татьяна Барагина провела УЗИ позвоночному и диагностировала кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург Надежда Кузина сделала пункцию и удалила содержимое кисты.
«Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной. Акара будет находиться под наблюдением, так как не исключен патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте», — говорится в посте.
Внимательно относятся к здоровью и состоянию рыб и в Японии. В январе сотрудники местного аквариума приклеили фотографии человеческих лиц к резервуару, чтобы развеселить одинокую рыбу. Она выглядела больной вскоре после того, как аквариум в западном городе Симоносеки закрылся на ремонт. Животное весом почти 28 кг внезапно перестало есть медуз и начало тереться телом о стенки аквариума. Через день после того, как сотрудники приклеили большие фотографии человеческих лиц на боковой стенке аквариума, рыба вновь обрела аппетит и выглядела в целом более довольной.