Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

«За него мне заплатили больше. Кажется, мне принадлежит 5% от чистых продаж и 15% от продаж всех товаров из фильма. Если вы покупаете Talkboy (кассетный диктофон, которым пользовался Кевин МакКаллистер в фильме), я говорю: „Да, заберу себе 15%, большое спасибо!“», — пошутил Калкин. «Кстати, купите себе Talkboy на это Рождество», — добавил он.