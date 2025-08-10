Маколей Калкин назвал «Один дома-2» любимой частью серии, потому что за нее получил больше денег

Маколей Калкин рассказал, что у него есть любимый фильм из серии «Один дома». На шоу Hot Ones актер отметил, что предпочитает сиквел «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» оригинальному фильму.
«За него мне заплатили больше. Кажется, мне принадлежит 5% от чистых продаж и 15% от продаж всех товаров из фильма. Если вы покупаете Talkboy (кассетный диктофон, которым пользовался Кевин МакКаллистер в фильме), я говорю: „Да, заберу себе 15%, большое спасибо!“», — пошутил Калкин. «Кстати, купите себе Talkboy на это Рождество», — добавил он.
Оригинальный «Один дома» вышел в 1990 году, а «Затерянный в Нью-Йорке» — в 1992-м. За первую часть Калкин получил гонорар в размере 110 тыс. долларов, за сиквел — 4,5 млн долларов.
Весной Маколей Калкин признался, что не общался с отцом уже более тридцати лет. Он отметил, что отец жестоко обращался с ним, что и привело к разрыву отношений.
При этом актер тепло относится к брату — Кирану. Во время трансляции церемонии «Оскар» Маколей расплакался от радости, когда услышал, что тот получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль».
Маколей Калкин сейчас редко снимается в кино. В 2021 году он появился в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». В 2022 году актер озвучил одного из персонажей комедийного мультфильма «Entergalactic».