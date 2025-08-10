Умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года. О смерти Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова.
Официальной информации о причинах смерти нет. Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Он окончил ЛГИТМиК (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).
Он стал одним из самых ярких российских режиссеров театра. В 2000-х он работал в московском «Сатириконе». С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером, а затем художественным руководителем Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.
После этого мастер был назначен главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова — с 2018 года по 2022 год. Среди его работ — спектакли «Ричард III», «В ожидании Годо», «Чайка», «Женитьба» и другие. Последние три года ставил спектакли в Европе. Бутусов удостоен многочисленных театральных премий: «Золотая маска», «Золотой софит», премии Станиславского, «Чайка» и других.