Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками
Аудитория Булановой выросла вдвое за год
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу
Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго
Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)

Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года. О смерти Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова.

Официальной информации о причинах смерти нет. Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Он окончил ЛГИТМиК (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).

Он стал одним из самых ярких российских режиссеров театра. В 2000-х он работал в московском «Сатириконе». С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером, а затем художественным руководителем Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.

После этого мастер был назначен главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова — с 2018 года по 2022 год. Среди его работ — спектакли «Ричард III», «В ожидании Годо», «Чайка», «Женитьба» и другие. Последние три года ставил спектакли в Европе. Бутусов удостоен многочисленных театральных премий: «Золотая маска», «Золотой софит», премии Станиславского, «Чайка» и других.

