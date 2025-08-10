Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
В Китае отель предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками

Фото: Angel Luciano/Unplash

В китайском городе Ухань отель Biguiyuan Phoenix Hotel ввел новую необычную услугу — теперь туристам можно арендовать номера вместе с собаками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Гости могут жить с четвероногими компаньонами, играть с ними, выводить на прогулку и даже укладывать спать. Гостям предлагают несколько пород на выбор, например вест-хайленд-уайт-терьеров, золотистых ретриверов и хаски.

Хвостатые предоставляются либо самим отелем, либо местными центрами дрессировки. Все собаки проходят тщательный отбор — они здоровы, привиты и имеют спокойный характер. Животных также специально учат правилам поведения с гостями.

Если собака случайно причинит вред человеку, всю ответственность берет на себя отель. Гостей, которые проявят жестокость по отношению к питомцу, обещают внести в черный список и запретить посещать необычную гостиницу.

Стоимость одного номера с собакой составляет 499 юаней (около 5,5 тыс. рублей). Представители отеля шутят, что 100 юаней получают сами собаки. Услуга пользуется популярностью среди любителей животных — ей воспользовались уже 80 человек.

В их числе — семья из восточной провинции Шаньдун, которая выбрала себе в спутники вест-хайленд-терьера. Китайцы сообщили, что эта услуга компенсировала им отсутствие собаки дома.

«Они сказали, что собака принесла им радость во время поездки. Когда их ребенок выгуливал собаку в нашем саду, его лицо сияло от счастья», — сказал управляющий отелем по имени Дун.

В интернете мнения по поводу этой новости разделились. «Я бы хотел попробовать эту услугу. Мне страшно оставаться одному в гостиничном номере. Было бы идеально обнять щенка перед сном», — написал один из пользователей. «Я предлагаю отелю отменить эту услугу. Какой бы послушной ни была собака, при определенных обстоятельствах она может напасть на человека. Может быть, некоторые люди намеренно будут провоцировать собаку, чтобы она их укусила, а потом получат за компенсацию?», — отметил другой.

