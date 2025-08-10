Аудитория Булановой выросла вдвое за год

Около 20% из них составляют суперфаны — вовлеченные в творчество певицы подписчики, которые за последние 28 дней послушали минимум три ее трека. Половина суперфанов Булановой относятся к молодой аудитории до 35 лет, и 60% этого числа составляют женщины.