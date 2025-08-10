Аудитория Булановой выросла вдвое за год

Ежемесячная аудитория Татьяны Булановой достигла 4,7 млн слушателей, увеличившись в два раза за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Яндекс Музыку».
Около 20% из них составляют суперфаны — вовлеченные в творчество певицы подписчики, которые за последние 28 дней послушали минимум три ее трека. Половина суперфанов Булановой относятся к молодой аудитории до 35 лет, и 60% этого числа составляют женщины.
В сервисе отметили, что артистка особенно популярна в городах-миллионниках, в топ-5 регионов по прослушиваниям входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород. Самыми популярными треками Булановой стали «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», у которого за полгода прослушивания увеличились на 63%.
«Честно говоря, спрогнозировать всплеск к тому или иному артисту очень сложно — вдруг в социальных сетях стала популярна какая‑то песня. Ностальгическая волна поднимается совершенно внезапно, а наша страна в целом довольно ностальгирующая по всему», — сказал музыкальный критик Владимир Полупанов в разговоре с ТАСС.
По его словам, в российской музыкальной индустрии наблюдается дефицит позитивной мелодичной музыки, ведь, как выразился собеседник агентства, молодежь пишет в основном агрессивный и совсем не мелодичный рэп, который сложно петь даже фанатам, в отличие от творчества Булановой.
Эксперт также утверждает, что в обществе есть спрос на отечественную музыку.