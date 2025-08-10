Названы самые необычные туристические направления 2024 года

В IATA также рассказали о странах с наиболее активным авиасообщением и самых загруженных маршрутах и популярных самолетах в мире. На первом месте по объему авиаперевозок в 2024 году оказались США: пассажиропоток составил 876 миллионов человек в год, в основном за счет внутренних рейсов. На втором месте — Китай, он перевез 741 миллион человек и показал рост на 18,7% по сравнению с 2023 годом. На третьей строчке рейтинга расположилась Великобритания с 261 миллионом пассажиров, а на четвертой Испания — с 241 миллионом человек.