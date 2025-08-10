Названы самые необычные туристические направления 2024 года

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самые необычные туристические направления в 2024 году. О статистике пишет CNN.
В прошлом году туристы летали в турецкий город Халфети, частично затопленный после строительства дамбы, но в котором до сих пор живут люди. Многие пассажиры любят страну Анголу, расположенную на юге Африки. Она может похвастаться природными ландшафтами, которые открылись путешественникам после долгой изоляции.
В список вошел и Чунцин, расположенный в горной местности на юго-западе Китая, который называют «8D-городом». Он привлекает многоуровневой архитектурой, например, в нем поезда проходят прямо сквозь жилые дома.
В IATA также рассказали о странах с наиболее активным авиасообщением и самых загруженных маршрутах и популярных самолетах в мире. На первом месте по объему авиаперевозок в 2024 году оказались США: пассажиропоток составил 876 миллионов человек в год, в основном за счет внутренних рейсов. На втором месте — Китай, он перевез 741 миллион человек и показал рост на 18,7% по сравнению с 2023 годом. На третьей строчке рейтинга расположилась Великобритания с 261 миллионом пассажиров, а на четвертой Испания — с 241 миллионом человек.
Девять из десяти самых загруженных авиамаршрутов в мире проходят через Азиатско-Тихоокеанский регион. Самым загруженным в мире стал внутренний рейс Южной Кореи между курортным островом Чеджудо и столицей Сеулом. Перелет длится один час 15 минут. В 2024 году этим маршрутом воспользовались более 13 миллионов пассажиров.
Самый загруженный маршрут в Северной Америке — это рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес (2,2 миллиона человек за год). В Европе лидирует маршрут Барселона — Пальма-де-Майорка (2 миллиона), в Латинской Америке — Богота — Медельин (3,8 миллиона), в Африке — Кейптаун — Йоханнесбург (3,3 миллиона).
Чаще всего пассажиры летают на Boeing 737 (включая все модификации). Он совершил 10 миллионов рейсов. За ним следуют Airbus A320 (7,9 миллиона) и A321 (3,4 миллиона).